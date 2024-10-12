Mecliste Kadına Şiddet Araştırma Komisyonu Kuruluyor

Politika

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması komisyonu kurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı ile birlikte kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasına Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince karar verildi. Karara göre komisyon 22 üyeden oluşacak ve komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Ayrıca komisyon Ankara dışında da çalışabilecek. - ANKARA