Mehmet Öz, CMS Direktörü Oldu - Son Dakika
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Politika

Mehmet Öz, CMS Direktörü Oldu

Mehmet Öz, CMS Direktörü Oldu

Mehmet Öz, Beyaz Saray'da yemin ederek Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörü görevine başladı.

18.04.2025 23:26
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörü olarak atadığı Türk Kalp Cerrahı Mehmet Öz, Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninin ardından görevine resmen başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı yetkililerden biri daha görevine resmi olarak başladı. Türk Kalp Cerrahı Mehmet Öz, Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninin ardından resmen Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörü unvanına kavuştu. Yemin töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, federal fonlarını durdurduğu Harvard Üniversitesi'ne de atıfta bulundu. Trump konuşmasında, "Dr. Öz, ülkemizin en yetenekli ve en sevilen tıp profesyonellerinden biri olarak bu göreve geliyor. Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. Ah, Harvard. Vay canına. Ne tesadüf. Harvard hakkında konuşalım mı" ifadelerini kullandı.

Yemin törenine ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. da katıldı.

"Taraflardan biri süreci zorlaştırırsa, onlara gerçekten aptalsınız diyeceğiz ve geri çekileceğiz"

Konuşmasında Ukrayna'da ateşkes müzakerelerine değinen Trump, bir anlaşma sağlanacağı konusunda daha iyimser bir tablo çizdi. ABD'nin bu süreci ne zaman terk edebileceğiyle ilgili soruya Trump, "Belirli bir gün sayısı yok ama hızlı olsun istiyoruz, bunu halletmek istiyoruz. Eğer herhangi bir nedenle taraflardan biri süreci çok zorlaştırırsa, onlara 'aptalsınız, gerçekten aptalsınız. Berbat insanlarsınız' diyeceğiz ve biz de geri çekileceğiz. Ama umarım buna gerek kalmaz" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, görüşmelere devam edebilmek için hangi ilerlemeyi görmek gerektiği sorusuna ise, "Her iki tarafın da bunu bitirmek istemesi yönünde bir istek, bir heyecan görmem lazım" dedi.

Görüşmelerin "yakında" netleşeceğini öngördüğünü vurgulayan Trump, "Bunu başarma şansımızın gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an her şey doruk noktasına ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

" İran'ın nükleer silah sahibi olmasını çok basitçe durdurmaktan yanayım"

ABD ile İran arasında bu hafta sonu yapılacak kritik ikinci tur görüşmeler öncesinde, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına karşı olduğunu bir kez daha dile getiren Trump, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını çok basitçe durdurmaktan yanayım. Onlar nükleer silaha sahip olamaz. Eğer sahip olurlarsa, çok mutsuz olursunuz. Gerçekten mutsuz olursunuz. İran'ın harika, refah içinde ve mükemmel bir ülke olmasını isterim" şeklinde konuştu.

Toplantıda bir kişi baygınlık geçirdi

Trump'ın konuşması sırasında gazeteciler arasında bir kişi baygınlık geçirdi. Trump olayın ardından şaşkınlığını koruyamazken, Doktor Öz hemen hastaya müdahale etti. Olayın ardından basın toplantısı sona erdi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mehmet Öz, CMS Direktörü Oldu - Son Dakika

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