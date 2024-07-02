Menteşe Belediye Başkanı Yerkesik Mahallesi\'nde Halkla Buluştu

Politika

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Yerkesik Mahallesi'nde halkla buluştu. Halk buluşmasına pazar yeri ve esnafları ziyaret ederek başlayan Başkan Köksal, daha sonra çarşı meydanında düzenlenen toplantıda Yerkesik halkıyla bir araya geldi.

Başkan Köksal halk buluşmasında yaptığı konuşmasında, "Öncelikle destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ekip olarak sahadayız ve çalışmalarımıza başladık. Birim müdürlerimizle her bir mahallemizi tek tek ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizin nedeni, mahallelerimizde daha detaylı incelemelerde bulunmak, öncelik ve aciliyet sırasına göre yapmamız gereken işleri hep birlikte burada sizlerle belirlemek. Muhtarımızın talepleri var, sizlerin talepleri var. Belki eklemek istediğiniz hususlar var. Sadece şikayet değil, önerileriniz de bizim için değerli. Bu yüzden bugün bir araya geldik. Halk buluşmalarını çok önemsiyoruz. Tek bir hedefimiz var. O da ekibimizle, meclisimizle, birimlerimizle, personelimizle, kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde memleketimize hizmet etmek. Resmi kurum ve kuruluşlarımızla, il müdürlüklerimizle olan ilişkilerimiz de eskisine nazaran daha iyi, daha sıcak. Genel olarak bakıldığında hepimizin içinde bulunduğu tek sıkıntı ekonomik sıkıntılar. Bunları da zamanla aşacağız. Sizlerin sayesinde Muğla'nın ilk kadın belediye başkanı oldum. Beklenti yüksek farkındayım. Kadınlar işlerinde daha titizdir, daha özenlidir. Ben de bu beklentinize karşılıklı vermek için ekibimle birlikte gece gündüz çalışıyorum. Benim sizden ricam lütfen yaşadığınız mahallenize, belediyenin yaptığı işlere sahip çıkmanız. Bugün burada konuşulan işleri yapacağız. Ama birlikte hareket edersek, birlikte olursak Yerkesik Mahallemizi de birlikte güzelleştiririz. Güzel yepyeni bir dönem başladı. Biz çalışacağız, Yerkesik kazanacak" dedi.

Başkan Köksal'ın konuşmasının ardından vatandaşlar öneri, talep ve şikayetlerini dile getirdiler. Başkan Köksal, vatandaşlardan gelen talepler üzerine birim müdürleri ile birlikte eski düğün salonu, belediye binası başta olmak üzere bazı sokaklarda incelemelerde bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. - MUĞLA