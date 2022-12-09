İYİ Parti lideri Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimi içimi için stratejilerini açıkladı: Tek adayla gitmeliyiz - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimi içimi için stratejilerini açıkladı: Tek adayla gitmeliyiz

09.12.2022 12:25

İYİ Parti lideri Meral Akşener bir grup gazeteci ile bir araya gelerek gündeme dair soruları cevapladı. Akşener, 2023 seçimleri için, "Tek adayla gitmeliyiz. Ve bu kişi kazanmalı, kazandırmalıyız" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de genel seçimlere doğru giderken altılı masanın adayının kim olacağı da merak ediliyor. Akşener konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZ 31 MART'TA FEDAKARLIK YAPTIK"

Akşener, "Benim için esas olan şey, adına güçlendirilmiş dediğimiz parlamenter sisteme geçebilmenin yolu kazanmak. Bakın ben fedakarlık yapmadım. İkisi karışmasın birbirine. Biz 31 Mart'ta parti olarak fedakarlık yaptık. Ama masa kurulduktan sonra ben 'Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım' diyerek, bir haktan feragat ettim. Cumhurbaşkanı olmak, o şartları taşıyan herkesin hakkıdır" dedi.

AKŞENER: TEK ADAYLA GİTMELİYİZ

O haktan, öncesinde ilan ederek feragat ettiğini söyleyen Akşener, "Anlamı şu, 2018'de yaşadığımız sonucun halka maliyetini gördük. Birincisi tek adayla gitmemiz gerekir. Adaylık düşünsem bunu diyemem. Şimdi rahat rahat diyorum ki, 'Tek adayla gitmeliyiz.' Ve bu kişi kazanmalı, kazandırmalıyız. Orada bir ima filan yok" açıklamalarında bulundu.

YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Ermurat: CHP HDP ye teslim olup kilictaroglu aday olur desteklersen Meral hanım tayip Erdoğan'a hayırlı olsun demiş oluyorsun hemde kendi partini bitirmiş olursun bukadar net olay hiç demokrasi filan deme yemez bu millet benden demesi Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
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