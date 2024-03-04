Meral Akşener, Çankaya\'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Çankaya Belediye Başkan adayı Osman Topal ile ilçeye seçim otobüsüyle gelen Akşener'i, partililer tezahüratla karşıladı.
Turan Güneş Bulvarı'ndaki dükkanları gezen Akşener, esnaf ile sohbet ederek Cengiz Topel Yıldırım ve Osman Topal için oy istedi.
Girdiği dükkanda bir esnaf "Ben kimseye oy vermeyi düşünmüyorum" dedi.
Bunun üzerine Akşener, "Bizi hiç denemediniz. 2014'te yapılan referandumda tek adam sistemine geçtik. Öncelikle bu sistemi değiştirmek lazım. Bir de ittifakı dayattı bu sistem, mecbursun ittifak olmaya. İttifak olunca da kaybolup gidiyorsun. Biri gitsin biri gelsin üzerinden bir sistem, düşmanlıklar üzerinden bir sistem. Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir tarafta, CHP zihniyeti, tırnak içi, düşmanlığı bir tarafta. O kadar enteresan bir şey ki bu, bunu bitirmemiz lazım. Seçmen velinimet olmaktan çıktı. Siz velinimetsiniz." ifadelerini kullandı.
Akşener, z????iyareti kapsamında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi ve seçim öncesi destek istedi.
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