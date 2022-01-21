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Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı - Son Dakika

Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı

21.01.2022 15:40

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 5 yıl önce kanser hastalığını sebebiyle yaşamını yitiren ağabeyi Nihat Gürer'le fotoğrafını paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından 2017 yılında kaybettiği abisi Nihat Gürer'le fotoğrafını paylaştı. Akşener'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

KANSERE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

6 Ocak 1948 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Nihat Gürer, 1980 yılı öncesinde MHP'nin Kocaeli'deki il başkanlığı görevini yapmıştı. Kocaeli Aydınlar Ocağı başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası başkanlığı görevlerini de yürüten Gürer, 2017 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde hayata gözlerini yummuştu.

İşte Akşener'in o paylaşımı;

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Meral Akşener, İYİ Parti, Kocaeli, Kanser, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı - Son Dakika
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