Meram'da gençler bisiklet parkuruna kavuştu - Son Dakika
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Meram'da gençler bisiklet parkuruna kavuştu

26.06.2022 13:57
Meram'da gençler bisiklet parkuruna kavuştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, Berlika Parkı'na kazandırdığı bisiklet ve kaykay parkuru hizmet vermeye başladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, Berlika Parkı'na kazandırdığı bisiklet ve kaykay parkuru hizmet vermeye başladı.

Meram Belediyesi Berlika Trafik Parkı'na başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların gönüllerince eğlenebilecekleri ve spor yapabilecekleri bisiklet parkuru kazandırdı. Bisikletin yanı sıra kaykay, paten ve scooter da sürülebilecek alan toplam 3 bin metrekareden oluşuyor.

Hizmete başlayan alanda incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçeye yeni parklar kazandırmanın yanı sıra var olan parkların işlevselliklerini ve fonksiyonlarını olabildiğince artırdıklarını ifade etti. Eski ismiyle Gülbahçe Mahallesi yeni ismiyle de Lalebahçe Mahallesinde bulunan Berlika Parkı'nın da Meram'ın en güzel ve büyük parklarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, "Berlika Parkımız da bölgeye nefes aldıran, yeşil alanlarıyla ve görselliği ile vatandaşlarımızdan büyük rağbet gören parklarımızdan biri. Biz diğer parklarımızda olduğu gibi buraya da yeni fonksiyonlar yüklüyoruz. 1,5 yıl kadar önce buraya trafik parkı fonksiyonunu yükledik. İlkokul 4. sınıfta okuyan tüm öğrencilerimiz burada hayati bir konu olan trafik konusunda eğitim aldılar. Şimdi biz boş bir alanı daha değerlendirerek buraya yeni bir fonksiyon daha ekledik. Çocuklarımız ve gençlerimiz için hem kaykay hem de bisiklet parkuru düzenlemesi gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Ailelerde buradan yararlanabilecek"

Yaz tatilinin gelmesiyle çocukların parkta artık çok daha eğlenceli vakit geçirebileceklerinin altını çizen Başkan Kavuş, "Bisiklet, sağlık, ulaşım ve eğlence için eşsiz bir fırsat. Dünya bunu her geçen gün biraz daha fazla anlıyor. Ama bu şehir bu noktada dünyanın çoğundan ileride. Buna rağmen bu alanda yaptığımız yatırımı her geçen gün daha da artırıyoruz. Bu parkurla çocuklarımızın bisiklete olan ilgi ve sevgisini artırmayı, onların güven içinde bisiklet kullanabilmelerini hatta bisiklete yeni binmeye başlayanlar için kendilerini geliştirmelerini, gönüllerince eğlenebilmelerini hedefledik. Aileler de buradan yararlanabilecekler hatta günün stresini ve yorgunluğunu burada atmak isteyebilecekler belki ama onlar için de en önemlisi çocuklarının güven içinde olduğunu bilmek olacaktır. Burada sadece bisiklet severler değil elbet, kaykay, paten ve scooter kullanmak isteyenler de faydalanacaklar. Böylece alan çok daha fonksiyonel hizmet verecektir. Parkımız, bölgemize ve ilçemize hayırlı olsun, hemşehrilerimiz ve çocuklarımız sağlıcakla kullansınlar inşallah" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Berlika Parkı, Hisarcık, Meram, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meram'da gençler bisiklet parkuruna kavuştu - Son Dakika

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