MetroPOLL yayımladı: Seçmenlerin dörtte üçü parmak boyası istiyor! Amaç fazla oy kullanmayı engellemek! - Son Dakika

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sencar sosyal medya hesabından yapılan yeni anket sonuçlarını yayınladı. Vatandaşa ''Seçimlerde birden fazla oy kullanılmasını engellemek için parmak boyası kullanılsın mı?'' sorusu yöneltilip alınan cevaplar parti seçmenlerine göre ayrıldı.

DÖRTTE ÜÇÜ BARMAK BOYASI İSTİYOR

Araştırma sonucuna göre yüzde 75'lik çoğunluk seçimlerde birden fazla oy kullanmayı engellemek için parmak boyasının kullanılmasını desteklemektedir. ''Hayır kullanılmamalı'' diyenlerin oranı yüzde 20.3 olurken, ''Fikrim yok'' seçeneği yüzde 4.4'lük bir orana sahip oldu.