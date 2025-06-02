MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP listede yer almadı - Son Dakika
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Politika

MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP listede yer almadı

MHP\'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP listede yer almadı
02.06.2025 17:14
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MHP'nin Kurban Bayramı'ndaki bayramlaşma programı belli oldu. 6 siyasi parti ile görüşecek olan MHP, bu bayramda da CHP ile bayramlaşmayacak.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurban Bayramı'ndaki bayramlaşma programı belli oldu.

6 PARTİ İLE BAYRAMLAŞILACAK

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. MHP Genel Merkez'ini; DSP, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret edecek.

KABUL HEYETİNDE YER ALACAK İSİMLER DE BELLİ OLDU

MHP'nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.

AYNI PARTİLER ZİYARET EDİLECEK

MHP de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'ın yer alacağı heyet ile ziyaret gerçekleştirecek.

CHP BU BAYRAMDA DA PROGRAMDA YOK

Öte yandan MHP, bu bayramda da CHP ile bayramlaşmayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP listede yer almadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kenann Sırmal:
    İmralı'daki bankanızı unutmayın bayramlaşmak için, yazıklar olsun size gittiğiniz yol yol değil, hiç utanmıyormusunuz şehit ailelerinden 5 2 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ama apo var :) dem var :) kurtmus, fino kopekleri daha saygin varliklar 5 2 Yanıtla
  • Erol:
    Çok doğru karar siz direk İmralı'ya gidip muhattabınızla bayramlaşın. 5 2 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    İmralida öcalalanlada bayramlaşacakmısiniz ??? Sonra sehitlikleri gezersiniz heralde 3 2 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    siz gidin apo ile bayramlaşın. 2 2 Yanıtla
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