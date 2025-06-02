Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurban Bayramı'ndaki bayramlaşma programı belli oldu.
Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. MHP Genel Merkez'ini; DSP, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret edecek.
MHP'nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.
MHP de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'ın yer alacağı heyet ile ziyaret gerçekleştirecek.
Öte yandan MHP, bu bayramda da CHP ile bayramlaşmayacak.
Son Dakika › Politika › MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP listede yer almadı - Son Dakika
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