MHP'den CHP'ye Tepki

Politika

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde CHP Grubu tarafından İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik gerçekleştirilen yakışıksız saldırıyı kınıyoruz. TBMM, yol kesmenin, zorbalığın veya şiddeti normalleştirmenin değil, demokrasinin, milli iradenin ve hukukun simgesidir. Hakaretle, iftirayla ve baskıyla siyaset yapmaya çalışanlar, milletimizin vicdanında gereken cevabı bulacaktır. Aziz milletimiz, yaşananları ve kimlerin kimlerle işbirliği yaptığını net bir şekilde görmektedir. CHP'nin bu saygısız ve tahrik edici tutumunu kabul etmiyor, siyaset kurumuna yakışır bir sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz. TBMM'nin çatısı altında barikatlara yer yoktur."