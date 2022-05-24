MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, İP ve diğer ortakların buluşması beyhudedir. Türkiye bu sahte demokratlara inanmayacaktır"

-"Döviz fiyatında suni yükselişin frenlenmesi, enflasyondaki yükselişin önlenmesi amacıyla devlet tedbir üzerine tedbir almıştır. Konu beka konusudur"

-"Kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra istikrar kazanacağına inanıyoruz. Ama fiyat artışlarının önünü arkasını incelememiz gerekiyor"

-"Haksız kazanç peşine düşen, insanımızın sofrasına göz koyan fırsatçıların yakasında tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz"

-"Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki yükselişleri seyredemeyiz. Vatandaşların memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak mecburiyetindeyiz"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.