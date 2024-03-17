MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in emanetlerini önemsiyor - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in emanetlerini önemsiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in önemli mirasının kendileri için değerli olduğunu belirtti ve onun kutlu emanetlerinin başlarının üzerinde ve kalplerinin tahtında olduğunu söyledi.

17.03.2024 11:00  Güncelleme: 11:03
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kurucu Genel Başkanımız ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üzerinde, kalbimizin tahtındadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in emanetlerini önemsiyor - Son Dakika

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