MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in emanetlerini önemsiyor

AK Parti Kırşehir Teşkilatı Gençlerle Sahurda Buluştu

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, gençlerle sahur programında bir araya geldi. İl Başkanı Seher Ünsal, gençlerle buluşarak yapılan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca il genel meclis üyesi adaylarıyla birlikte köylere yapılacak yeni çalışmaların başlatılacağını belirtti. Ünsal, köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve üretimin artırılması için çalışacaklarını ifade etti.