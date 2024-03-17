MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kurucu Genel Başkanımız ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üzerinde, kalbimizin tahtındadır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in emanetlerini önemsiyor - Son Dakika
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. Uzkurt, ilçenin modern ve konforlu bir yaşam standardına kavuşması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Çamardı halkının en kısa zamanda doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Uzkurt, sobaların artık atılacağını ve hemşehrilerinin hayat konforunun artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de kurultaya katıldı. Kurultayda, parti organlarının seçimi yapılacak ve delegeler oy kullanacak. AK Parti ve diğer siyasi parti temsilcileri de kurultaya katıldı.
AK Parti Kırşehir Teşkilatı, gençlerle sahur programında bir araya geldi. İl Başkanı Seher Ünsal, gençlerle buluşarak yapılan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca il genel meclis üyesi adaylarıyla birlikte köylere yapılacak yeni çalışmaların başlatılacağını belirtti. Ünsal, köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve üretimin artırılması için çalışacaklarını ifade etti.
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti yönetimi, savaştan zarar görmüş ülkelerden bölgeye gelen insanlara ek insani yardım desteği sağlayacağını duyurdu. Eyalet Başbakanı Peter Malinauskas, çatışmalardan kaçan insanların barınma, eğitim ve tıbbi desteğe erişimini sağlayacak yeni bir paket açıkladı. Paket kapsamında insani yardım vizesi sahipleri, uluslararası öğrenci harçları ve devlet hastanesi masraflarından muaf tutulacak, ayrıca çeşitli haklardan yararlanabilecekler. Avustralya federal hükümeti ise ülkenin 2023-2024 insani vize programındaki sayıyı 20.000 ile sınırlandırmıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi ters bir harekete bağlı olarak omzunu burktu. MHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'ye geçmiş olsun dilekleri iletilerek, Rabbim korusun denildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli 23 Nisan Parkı'ndaki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, 'Bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz' dedi.
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