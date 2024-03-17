MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklamasına destek verdi

AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, Gençlerle Buluştu

AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, genç nüfus için daha sosyal ve gelişmiş bir şehir vaadiyle seçim kampanyasını sürdürüyor. Ulupınar, gençlerle bir araya gelerek onların fikirlerini önemsediğini ve onlarla birlikte hareket edeceğini vurguladı. Ayrıca iş insanları ve ilçe sakinleriyle de samimi ilişkiler kurduğunu belirtti. Maden şehitlerinin aileleriyle de iftar programında buluşan Ulupınar, tüm şehitleri rahmetle anıyor.