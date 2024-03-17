MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, delegelere iftar verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'na katılan delegelere iftar verdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, ATO Congresium'da genel başkan yardımcıları, parti yöneticileri ve delegelerle bir araya geldiği iftar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İftarın ardından duaların okunmasıyla davet son buldu.
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İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki nevruz kutlaması etkinliğinde yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 75 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan kişiler de bulunuyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi terörden arınmış bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. Tunç, AK Parti döneminde ilçeye yapılan yatırımları anlattı ve halkın refahını artırmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini ve adaleti savunacaklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'da Rumeli ve Balkan Türkleri ile iftar programında bir araya geldi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Canbolat, Çanakkale Destanı'nın kahramanlarının Türk milletinin azminin ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Topkapı'da Hak-İş buluşmasına katılarak mevcut İBB yönetiminin on binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığını belirtti. Kurum, 31 Mart'tan sonra hiç kimsenin haksız yere işten çıkarılmayacağını söyledi ve İstanbul'un geleceğinin kararının verileceği bir seçim olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmalarına ilişkin, 'İnsanlara ulaşmak için her yolu deniyor, sokak sokak çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar durmak yok.' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Mardin'e gelen Babacan, partisinin restoranda düzenlediği iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da düzenlenen toplantıda Türkiye'deki siyasi istikrar ve güven ortamının önemine vurgu yaparak, ekonomik gelişmenin ve refahın siyasi istikrar ve güven olmadığı yerde mümkün olmadığını belirtti. Yılmaz, yerel seçimler sonrası sürpriz bir durum olmayacağını ve öngörülebilirlik beklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, enflasyonda belirgin bir düşüşün başlayacağını ve 2026 yılında tek haneli rakamlara ulaşılacağını ifade etti.
Arnavutköy Belediyesi tarafından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen 89 eserin toplu açılış töreni Hadımköy Meydanı'nda gerçekleştirildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, bu eserlerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına atılmış önemli adımlar olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.
İstanbul'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Kutlamalarda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ile ''terör örgütü propagandası yapman'' suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan etkinlik alanı çevresinde polise mukavemet gösteren ve yasa dışı slogan atan 70 şahıs hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.
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