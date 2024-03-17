MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, delegelere iftar verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'de Siyasi İstikrar ve Güven Ortamı Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da düzenlenen toplantıda Türkiye'deki siyasi istikrar ve güven ortamının önemine vurgu yaparak, ekonomik gelişmenin ve refahın siyasi istikrar ve güven olmadığı yerde mümkün olmadığını belirtti. Yılmaz, yerel seçimler sonrası sürpriz bir durum olmayacağını ve öngörülebilirlik beklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, enflasyonda belirgin bir düşüşün başlayacağını ve 2026 yılında tek haneli rakamlara ulaşılacağını ifade etti.