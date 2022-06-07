MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye 'yi tahrike yeltenen küstah ( Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege'yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı provokasyon halindedir. Emperyalizmin Miço' su haddini aşmaktadır." - ANKARA

Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

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