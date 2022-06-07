MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah...

07.06.2022 11:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege'yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege'yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı provokasyon halindedir. Emperyalizmin Miço'su haddini aşmaktadır." - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah... - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah... - Son Dakika
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