MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) "Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) "Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda...

08.10.2022 13:43
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) "Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) "Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) "Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) 'Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda... - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) "Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda... - Son Dakika
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