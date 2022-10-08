MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : (Erken seçim tartışmaları) "Şu an için Türkiye 'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

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