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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur...

06.02.2022 12:27
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir." - ANKARA

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Haziran, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur... - Son Dakika
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