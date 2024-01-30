MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e PKK eleştirisi yöneltti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e yönelik olarak "PKK bu ittifakın neresinde, DEM'cileri savunman sırf ittifak için mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Bahçeli, ittifakın PKK ile ilişkisini sorgulayarak, DEM Partisi'ni savunmanın gerçek amacını sorguladı.
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30.01.2024 12:19:28. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e PKK eleştirisi yöneltti - Son Dakika