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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e PKK eleştirisi yöneltti - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e PKK eleştirisi yöneltti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e yönelik olarak "PKK bu ittifakın neresinde, DEM'cileri savunman sırf ittifak için mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Bahçeli, ittifakın PKK ile ilişkisini sorgulayarak, DEM Partisi'ni savunmanın gerçek amacını sorguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel\'e PKK eleştirisi yöneltti
30.01.2024 - 11:03,
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Özgür Özel'e) PKK bu ittifakın neresinde, DEM'cileri savunman sırf ittifak için mi?" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Devlet Bahçeli, PKK, Politika, Son Dakika

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