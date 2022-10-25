Bahçeli'den AK Partili Ünal'a tepki: Cumhuriyet'in Türk kültürüne zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedir

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO'nun Çin'de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ İSİM VERMEDEN TEPKİ GÖSTERDİ

AK Partili Ünal'ın Cumhuriyetin kazanımlarıyla ilgili sözleri büyük tartışma yaratırken, bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu çıkışa değindi.

"ÖN YARGILARIN HÜKMÜYLE CUMHURİYET'İN ANLAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kürsüden isim vermeden AK Partili Mahir Ünal'ı hedef alan Bahçeli, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet'in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir.

"BU RESMEN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİDİR"

Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde öz güven eksikliğidir" dedi.