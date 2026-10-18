MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan, Ulubeyler\'de zeytin üreticilerini dinledi

Gömeç ilçesinde, zeytin hasadı başlarken, MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan ve ilçe teşkilatı, Ulubeyler Mahallesi'nde zeytin üreticileriyle bir araya gelerek üreticilerin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Kahvehanede yapılan görüşmede dile getirilen konuları not alan Başkan Kazım Arslan ve yönetimi üreticilere bereketli sezon dileğinde bulundu. Üreticilerin dileklerini not aldıklarını belirten Arslan, üreticilerin taleplerini değerlendirilmesi ve gerekli adımların atılması amacıyla partinin üst yönetimine ileteceklerini ifade etti. Arslan, "Üreticilerimizin sesi olmak, sorunlarına çözüm üretmek ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.