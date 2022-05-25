MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret - Son Dakika
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MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret

25.05.2022 17:29
MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp başkanlığındaki heyet, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp başkanlığındaki heyet, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki ilçe başkanları ile Vali Balcı'ya partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Güngöralp, "Valimiz Van'da güzel işlere altına imza atacaktır. Şahsım ve teşkilatım olarak kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Van Valisi Ozan Balcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Van'a hizmet hepimizin amacıdır. İnşallah hep birlikte Van'ı layık olduğu yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Balcı, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret - Son Dakika


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