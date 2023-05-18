Adana'nın Kozan ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Nihat Atlı (65) kalp krizi geçirmesi üzerine Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Atlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti - Son Dakika