MHP\'li Ersoy, Sağlık Çalışanlarının Sorunlarını TBMM\'ye Taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, üniversite hastanelerinde görev yapan 4/D statüsündeki sağlık çalışanlarının ikramiye ve mali haklarında yaşanan gecikmeler ile personel eksikliğini TBMM gündemine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, üniversite hastanelerinde görev yapan ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşeron sisteminden kadroya geçirilen 4/D statüsündeki sağlık çalışanlarının yaşadığı mali sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Ersoy, hazırladığı yazılı soru önergesi ile konuyu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ileterek, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin ikramiye ve geriye dönük ücret farklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti.

Üniversite hastanelerinin döner sermaye bütçelerinde yaşanan mali sıkıntıların çalışan ödemelerinde gecikmelere yol açtığını belirten Ersoy, bu durumun hem sağlık çalışanlarının hak kaybına neden olabileceğini hem de sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Söz konusu sorunların çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, üniversite hastanelerinin mali yapısının güçlendirilmesi ve personel ihtiyacının karşılanması konularında Bakanlığa çeşitli sorular yöneltti.

Ersoy sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Üniversite hastanelerinde görev yapan 4/D statüsündeki sağlık çalışanlarımızın ikramiye ve mali haklarının zamanında ödenmemesi ile yaşanan personel eksikliği konusunu hazırladığımız soru önergesi ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ilettik. Sağlık çalışanlarımızın emeğinin karşılığını zamanında alması ve üniversite hastanelerimizin hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmesi için konunun takipçisi olacağız." - KAYSERİ