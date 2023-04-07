MHP'li Karagül adaylıktan istifa etti - Son Dakika
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MHP'li Karagül adaylıktan istifa etti

07.04.2023 18:11
MHP'li Karagül adaylıktan istifa etti

MHP Karabük milletvekili adayı Murat Karagül, ikinci sıradan aday gösterildiği gerekçesiyle adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

MHP Karabük milletvekili adayı Murat Karagül, ikinci sıradan aday gösterildiği gerekçesiyle adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi dün itibarı ile açıklandı. Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi.

Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Karagül adaylıktan istifa etti - Son Dakika


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