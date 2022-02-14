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MHP'li Yalçın: "CHP'nin birinci çıktığı yerlerde vatandaşlarla tekrar buluşacağız" - Son Dakika

MHP'li Yalçın: "CHP'nin birinci çıktığı yerlerde vatandaşlarla tekrar buluşacağız"

14.02.2022 00:58
MHP'li Yalçın: "CHP'nin birinci çıktığı yerlerde vatandaşlarla tekrar buluşacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Öncelikli olarak son genel seçimlerde CHP'nin birinci çıktığı yerlerde önceliği onlara verme suretiyle vatandaşla tekrar buluşacağız. Buradaki maksadımız, CHP'nin başını çektiği, 'İttifak ne yapmaya çalışıyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Öncelikli olarak son genel seçimlerde CHP'nin birinci çıktığı yerlerde önceliği onlara verme suretiyle vatandaşla tekrar buluşacağız. Buradaki maksadımız, CHP'nin başını çektiği, 'İttifak ne yapmaya çalışıyor?' sorusunun cevabını gördüğümüz pencereden insanlarımıza aksettireceğiz" dedi.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı sona erdi. Bahçeli, il başkanları eşliğinde toplantının yapıldığı otelden ayrıldı. Sona eren toplantının ardından ise MHP Genel Başkanı Yardımcısı Edip Semih Yalçın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İl il yaptıkları Anadolu ziyaretlerinden umdukları faydayı bulduklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Hemen akabinde bölgeden ile, ilden de ilçelere geçme arzusu içerisinde olduk. Öncelikli olarak son genel seçimlerde CHP'nin birinci çıktığı yerlerde önceliği onlara verme suretiyle vatandaşla tekrar buluşacağız. Buradaki maksadımız, CHP'nin başını çektiği, 'İttifak ne yapmaya çalışıyor?' sorusunun cevabını gördüğümüz pencereden insanlarımıza aksettireceğiz. Bu ittifak çerçevesi içerisinde 2023 seçimlerine hazırlanırken, millete neyi vadettikleri, bunların gerçek olup olmadığı hususunda MHP olarak tespitlerimizi insanımızla paylaşacağız. Ancak bu sadece bu merkezlerde kalmayacak. Daha sonra muhtemelen yaza kadar tüm Türkiye'de ilçelerimizi gezmiş olacağız. Normalde 973 ilçe var biliyorsunuz ama ekseriyeti gezilmiş olacak. Bu daha sonraki faaliyetlerle de taçlandırılacak. Yani orada bitmeyecek. MHP sahaya inmiştir, tüm teşkilat kademeleri ile birlikte 2023 yılının Haziran ayına kadar bu böyle devam edecek. Aktif bir siyasi çaba içerisindeyiz. Aldığımız sonuçlardan da çok memnunuz. Çünkü partimiz şu anda sahada en rahat partidir. İnsanımıza söylemlerimizi ulaştırabildiğimiz gibi, vatandaşlarımızın taleplerini de rahat bir şekilde not alabiliyor, gereğini yapıyoruz." - ANKARA

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: 'CHP'nin birinci çıktığı yerlerde vatandaşlarla tekrar buluşacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Yalçın: "CHP'nin birinci çıktığı yerlerde vatandaşlarla tekrar buluşacağız" - Son Dakika
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