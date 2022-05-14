MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu

14.05.2022 15:57

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Mersin'de programlara katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Mersin'de programlara katıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yılık, bir otelde düzenlenen "Kadın ve Siyaset" konulu toplantıya katıldı.

Yılık, daha sonra Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ev sahipliğinde Osmaniye Mahallesi'ndeki Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları'nı (TORTEK) ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Ardından Yılmaz, Yılık'ı Buluklu Mahallesi'ndeki Kuvayimilliye Karargahı'nda ağırladı.

Pelin Yılık, şehit ve gazilerin fotoğraf, belge ve etnografik eserlerinin yer aldığı karargahı gezerek anı defterine düşüncelerini yazdı.

Yılık ve beraberindekiler MHP İl Başkanlığını, engelli genç Kurtuluş Kaya'yı ve Mersinli şehit Celil Mutlu'nun ailesini de ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılık, Toroslar'da kadın emeğini görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Mersin'de güzel bir kalabalığın kendisini ağırladığını aktaran Yılık şöyle devam etti:

"Öncelikle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletiyorum. Çocuklarımızın yüzünde gülümsemeyi görmek ve hissetmek bizi gerçekten mutlu etti. Kadınlar, toplumumuzun çok müstesna değeri. Kadının olmadığı hiçbir şey tam anlamıyla değerine erişemiyor. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a kadına verdiği değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Burada da bunun en güzel örneğini canlı olarak görmüş oldum."

Atsız Afşın Yılmaz da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programlara MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek ve diğer ilgililer katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Mersin'de temaslarda bulundu - Son Dakika


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