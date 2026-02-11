MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız - Son Dakika
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız

MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
11.02.2026 18:21
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin ettiği sırada Meclis'te yaşananlara sert tepki gösterdi. "CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir" diyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yemin etti. Ancak 2 bakanın yemin töreni öncesinde tansiyon yükseldi. CHP'li milletvekillerinin kürsüyü işgal etme girişimi üzerine yaşanan sözlü tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü

BAHÇELİ'DEN MEELİS'TE YAŞANANLARA TEPKİ

Meclis'te yaşananlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir" dedi.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir yanda yürürlükteki Anayasa'nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir.

Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YENİ BAKANLARIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDA VE YANINDADIR"

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir.

Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Suphi3423 Suphi3423:
    Senin Allah’ına kurban olurum kurtarıcı devlet başkanı Sözüm söz yolun devlet yolu hedefin bayrak vatan için niyetin milletine adanmış hizmet adamı 65 103 Yanıtla
    yakup suri yakup suri :
    sesli güldüm 20 1
    BatuHan BatuHan:
    Kurtarıcı derken apoyu kurtaracak ondan dedin sanırım. bir paket makarna için yapmayın. 16 2
  • Hakan1421 Hakan1421:
    it ürür kervan yürür, ya seve seve kabulleneceksiniz bu atamayı yada neyse vatana millete hayırlı uğurlu olur inşallah 56 78 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    hiç şüphesiz ???????????? 9 26
    Apple User Apple User:
    it ürüdü kervanda yürüdü kandirildik der cikarsiniz meeeeeee 3 1
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Seversin sevmezsin yeni atama ile bakan oldular biz partiye oy verirken hangi milletvekilini tanıyoruz genel başkan liste yapar bizlerde gider oy veririz biraz saygı biraz sağduyulu olmak gerekir ülkemiz adına hayırlı olsun 54 39 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    aynen ?????????????? 7 8
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    hepsine ihtiyacın olacak tabi 34 21 Yanıtla
  • 3752654542. 3752654542.:
    bu kim 24 12 Yanıtla
    ahmet3353 ahmet3353:
    babanı tanımadınmı samancı 3 5
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
