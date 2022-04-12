MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın! - Son Dakika
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MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!

12.04.2022 13:20
MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'na cumhurbaşkanı adayını açıklaması için yeniden çağrı yaptı. Bahçeli, "Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin, eklektik ve mütereddit davranmayın. İlan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında CHP ve Millet İttifakı'na yönelik sert ifadeler kullanan Bahçeli "Dangul dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor? Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor?Bozgunda fetih rüyası görüyorlarsa bu rüyalarının kabusla biteceğini görmeleri de mukadderdir" dedi.

"KAŞIKÇI DAVASI İÇİN TÜRKİYE'NİN ÜÇ BEŞ KURUŞA ADALETİ SATTIĞINI İDDİA EDENLER..."

Cumhur İttifakı'nı "parlak bir deniz feneri" olarak niteleyen Bahçeli, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine yönelik eleştirilere dair de sert konuştu ve şunları söyledi:

"Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar, Türkiye'nin üç beş kuruşa adaleti sattığını iddia edenler zillettedir. Türkiye'nin bir moratoryuma gidebileceğini yazıp çizenler zillettedir. Zamlardan şikayet edip sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın mahkeme kararları için 'şaibeli' diyenler zillettedir."

"BİZİM ADAYIMIZ BELLİDİR"

Daha önce yaptığı "adayınızı ilan edin" çağrısını yineleyen Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın adaylarının kamuoyunda tartışılmasını ise "zillet bir senaryo" olarak niteledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi, 'o mu olsun, bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de asıl adayı geride mi tutalım' arayışları zillet bir senaryodur. Henüz bunlara ajansları icazet vermemiştir. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Birbirlerinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki; bizim adayımız, Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz?Haydi gösterin adayınızı? Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum ve aciz bir ittifakın Türkiye'yi yönetmesinden, Türkiye'ye yön vermesinden, geleceğe taşıma iradesinden bahsetmek mümkün müdür?"

KILIÇDAROĞLU'NA "KALPSİZ VE KAPASİTESİZ" DEDİ

Bahçeli konuşmasının devamında doğrudan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözler sarf etti:

"Devlet kurumlarının kapısına dayanan, en son olarak da Et ve Süt Kurumu'na musallat olan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye Cumhuriyeti'nin sabrını test eden, programlanmış bir işgalin provalarını yapan zırvadır, zorbadır, zillettir.Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kozmopolit, küreselci, köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir."

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir? MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir? MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir' MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir'

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın! - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın! - Son Dakika
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