MHP Siirt\'te İftar Programı Düzenledi

Siirt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileri, iftar programı boyunca vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Düzenlenen iftar programına Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Ali Uçak, MYK üyesi Fatih Tatlısu, Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlar ve teşkilat mensupları katıldı. - SİİRT