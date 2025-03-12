MHP ve CHP Görüşmeme Kararı Aldı - Son Dakika
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Politika

MHP ve CHP Görüşmeme Kararı Aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, CHP ile 'Terörsüz Türkiye' süreci için görüşmeme kararı aldıklarını açıkladı.

12.03.2025 03:43
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile görüşmeme kararı aldıklarını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özdemir, yaptığı paylaşımda Fırat'ı eleştirdi ve CHP ile görüşmeme kararı aldıklarını açıkladı. Özdemir'in yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı'nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP'li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP'li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir. Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP'nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İsmail Özdemir, Politika, Türkiye, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP ve CHP Görüşmeme Kararı Aldı - Son Dakika

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