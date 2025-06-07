MHP ve DEM Parti Bayramlaşma Programı - Son Dakika
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MHP ve DEM Parti Bayramlaşma Programı

MHP ve DEM Parti Bayramlaşma Programı
07.06.2025 10:52
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MHP ve DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde ikinci kez bayramlaştı. Barış vurgusu yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma programı devam ediyor. MHP ve DEM Parti "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlamasının ardından ikinci kez bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma programı gerçekleşiyor.

MHP heyetinde Zuhal Topcu başkanlığında heyet ile DEM Parti'de MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Milletvekili Zülküf Uçar'dan oluşan heyet bayramlaştı.

Bayramların barışın konuşulduğu ve sağlandığı süreçler olduğunu aktaran DEM Parti Milletvekili Uçar, barışa dair de güçlü bir iradenin çıktığını ifade ederek, "Bu noktada barışa da demokrasiye de sahip çıkmamız gereken bir süreçteyiz. Sayın Bahçeli'nin öbür tarafta komisyon noktasındaki çıkışı da çok değerliydi. Komisyonun kurulması hem sürecin toplumsallaşması açısından hem de bu sürecin hukuki boyutuyla zeminini sağlamlaştırma açısından önemliydi" ifadelerine yer verdi.

"Artık kangren haline gelen bu problemin de çözülmesi lazım"

Liderliğin en temel özelliklerinden bir tanesinin kararlı ve tutarlı olunması olduğunun altını çizen Topcu ise, "O zaman ne söylediyse aynen dikkat ettiyseniz tutarlı bir biçimde bunları devam ettirdi. Tabii bütün her şeyi bir kenara bırakıp eğer ülkenin geleceği bu milletin bu devletin geleceği söz konusu olduğunda kararlılıkla tutarlılıkla yapılması lazım. Tabii bu işin demin ifade ettiğiniz gibi bir tek Milliyetçi Hareket Partisi'yle yapılması da mümkün değil. Sizler de gerçekten önemli destek verdiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Dün yine Sayın Liderimizin bayram mesajında Sayın Alparslan Türkeş'in mezarından yaptığı çağrıda, 'Evet, bu herkesin bütün partilerin Türkiye partisi olması lazım ve bunun için de çalışılması lazım.' Burada siyaset yapıyoruz, burası için bu millet için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. ve çözüm yeri de neresi aslında meclis. Orada bir uzlaşı içine girilmesi lazım. Artık kangren haline gelen bu problemin de çözülmesi lazım. Çok güzel başlangıçlar yapıldı ve devam da ediyor aslında. Başladı artık. Onun için de bütün gayretler de görülüyor. Kimlerin ne yaptığı, nasıl bir çaba içerisinde olduğu. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Zaten artık meclise de geçtikten sonra olayın daha hızlı bir şekilde devam edeceğini de düşünüyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP ve DEM Parti Bayramlaşma Programı - Son Dakika

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