"MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur" diyen AK Partili Gül'e MHP'li adaydan yanıt - Son Dakika
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"MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur" diyen AK Partili Gül'e MHP'li adaydan yanıt

07.05.2023 12:03

AK Parti'den Siirt birinci sıra vekil adayı olan Mervan Gül, Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye oy vermeme çağrısı yaparak "Bunu hiçbir zaman unutmayın MHP'ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur" ifadesini kullanmıştı. Gül'ün sözlerine yanıt veren MHP Siirt Milletvekili adayı Necdet Kayra, "Bu kişinin kendi SKM'lerinde 'MHP'ye verilen oylar HDP'ye verilen bir güldür' şeklinde açıklamalar yaptığını da biliyoruz.

AK Parti Siirt milletvekili adayı Mervan Gül, geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Baykan ilçesinde "Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Bazıları diyor ki 'Biz MHP'ye vereceğiz.' Bunu hiçbir zaman unutmayın MHP'ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin" açıklamalarına MHP Siirt Milletvekili adayı Necdet Kayra cevap verdi.

"MHP'YE VERİLEN OYLAR HDP'YE VERİLEN BİR GÜLDÜR"

"Kendi SKM'lerinde 'MHP'ye verilen oylar HDP'ye verilen bir güldür' şeklinde açıklamalar yaptığını biliyoruz" diyen Kayra, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "Biz partimizin bize verdiği terbiyeyle partimizin bizi yürüttüğü yolda yürüyen insanlarız. Maalesef o milletvekili adayı, partisinin ilkesel duruşunun dışında konuşuyor ve bu konuşmayı açık açık da, haykıra haykıra da halkın önünde yapıyor.

"BAŞ BAŞA KALDIĞIMIZDA ÖZEL KONULARIMIZI KONUŞUYORUZ"

Kapalı odada yapılsa da kendi SKM'lerinde yaptıkları şeyi biliyoruz. Kendi SKM'lerinde 'MHP'ye verilen oylar HDP'ye verilen bir güldür' şeklinde açıklamalar yaptığını biliyoruz ama kapalı kapılar ardında. Biz de partili arkadaşlarımızla baş başa kaldığımız da özel konularımızı konuşuyoruz. Dışarı sızmayacak şekilde.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR"

SKM'de yapılan o açıklamayı, o konuşmayı kabul edebiliriz bir nebze de ama halkın içinde Baykan'da, yer de söylüyorum size. Baykan'da seçmenlerin önünde, haykıra haykıra yüksek sesle, elini kolunu sallayarak 'İttifak falan var diye geziyor MHP, her yere gidiyorlar, biz ittifakın üyesiyiz diyorlar. Öyle bir şey yok kardeşim. MHP'ye verilen her oy öteki partiye verilmiş sayılır.' diyen bir partinin adayı varsa önce dönüp kendi partisinden üst yönetiminden ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (3)
  • Abdülkadir Doğruyol: BU OYUNLAR SEÇİMDEN ÖNCE CUMHUR İTTİFANI DAĞITMA TUZAKLARIDIR .KENDİNİZE GELİN BEYLER PİŞMİŞ AŞA SU KATMAYA HAKKINIZ YOK . Cevap Yaz 25 46 Yayından Kaldır
  • Haydar Çakır: ben mhp 40 senedir bilirim, hatta kürt veya hdp veya pkk yokken dahi bir sağ bir sol icat edilmişdi ne demek istedimimi anlamışsınız dır Cevap Yaz 24 9 Yayından Kaldır
  • sait acar: Al gülüm ver gülüm oynuyorsunuz.ikinizde aynı kuyunun suyusunuz. Cevap Yaz 111 16 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika 'MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur' diyen AK Partili Gül'e MHP'li adaydan yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: "MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur" diyen AK Partili Gül'e MHP'li adaydan yanıt - Son Dakika
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