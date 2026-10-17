MHP Yenişehir İlçe Başkanı Noyin, BESOB Başkanı Bilgit'i esnaf için ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Yenişehir İlçe Başkanı Noyin, BESOB Başkanı Bilgit'i esnaf için ziyaret etti

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MHP Yenişehir İlçe Başkanı Noyin, BESOB Başkanı Bilgit\'i esnaf için ziyaret etti
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MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'i ziyaret etti. Ziyarette esnaf ve sanatkarların gündemindeki konular ile yerel çalışmalar görüşüldü, buluşmanın istişare niteliği taşıdığı belirtildi.

MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleriyle birlikte Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, esnaf ve sanatkarların gündeminde yer alan konular ile yerel ölçekte yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin, esnaf ve sanatkarların taleplerinin değerlendirilmesi, sektörün karşılaştığı sorunların ele alınması ve ilgili kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik bir nezaket ve istişare buluşması niteliği taşıdığı belirtildi.

Bir süre sohbet eden MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, misafirperverliği ve ilgisi dolayısıyla Fahrettin Bilgit'e teşekkür etti. Bilgit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Noyin, MHP Yenişehir ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MHP Yenişehir İlçe Başkanı Noyin, BESOB Başkanı Bilgit'i esnaf için ziyaret etti - Son Dakika
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