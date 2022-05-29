Milli Yol Partisi Kırşehir Teşkilatı 'Ahde Vefa' gecesi düzenledi - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Kırşehir Teşkilatı 'Ahde Vefa' gecesi düzenledi

29.05.2022 14:28
Milli Yol Partisi Kırşehir Teşkilatı 'Ahde Vefa' gecesi düzenledi

Milli Yol Partisi Kırşehir Teşkilatı 'Ahde Vefa' gecesi düzenledi.

Milli Yol Partisi Kırşehir Teşkilatı 'Ahde Vefa' gecesi düzenledi.

1993 yılından bu yana kendisini davasına adadığını söyleyen İl Başkanı ve GİK Üyesi Şevket Göçmen, parti ve davasına emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi. Özel bir işletmede gerçekleşen programda konuşan İl Başkanı Göçmen; "Bizler, inandığımız dava uğrunda çalışma yürütüyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını topluma anlatmak ve insanları bilgilendirmek için çıktığımız yolda bizlerin daima destekçisi olan dava arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Programda Kırşehir Teşkilatında görev alan ve partileşme çalışmalarında destek sunan insanlara teşekkür plaketi verildi. Program, yöresel konser ve ardından Nizam-Alem Ocaklarında görevlendirme ile son buldu. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Yol Partisi Kırşehir Teşkilatı 'Ahde Vefa' gecesi düzenledi - Son Dakika


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