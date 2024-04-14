Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine ilişkin konular ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniyye ile görüştü - Son Dakika
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.
Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olayın sebebi ise tartışma yaşanmasıdır.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından kıraathanede çıkan kavgada tüfekle bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Irmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alındı.
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