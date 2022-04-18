MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan ve partinin ilçe yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Uygur, Başkan Tekin ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Uygur, Pazaryeri sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu.

Öte yandan Başkan Tekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uygur'a teşekkür etti. - BİLECİK