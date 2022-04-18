MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti - Son Dakika
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MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

18.04.2022 10:32
MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan ve partinin ilçe yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Uygur, Başkan Tekin ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Uygur, Pazaryeri sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu.

Öte yandan Başkan Tekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uygur'a teşekkür etti. - BİLECİK

MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti
MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti
MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Pazaryeri, AK Parti, Uygur, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti - Son Dakika
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