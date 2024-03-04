MSB Yaşar Güler: Terör örgütüne ağır darbe vuruldu - Son Dakika
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Politika

MSB Yaşar Güler: Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu ve örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğini söyledi. Bakan Güler, video telekonferans toplantısında faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi. Ayrıca, coğrafyaya hakim olmak için operasyonlara devam edileceğini ve terör örgütünün eylem kapasitesinin sıfırlanması için her yerde kontrolün sağlanacağını belirtti.

04.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:42
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Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, "Başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

"Azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Toplantıda faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Yaşar Güler, "Küresel ve bölgesel düzeyde çok kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir"

Bakan Güler konuşasını şöyle sürdürdü:

"Son dönemde başta sizlerin ve kahraman silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerimde gerekse de katıldığım tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ediyorum. Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir."

"Gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak"

Coğrafyaya hakim olmak için ve öngörülemez düzeyde operasyonlara devam edileceğine vurgu yapan Bakan Güler, "Önümüzdeki süreçte şu ana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hakimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MSB Yaşar Güler: Terör örgütüne ağır darbe vuruldu - Son Dakika

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