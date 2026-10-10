MTÜ\'de düzenlenen meme kanseri sempozyumunda erken tanının önemi vurgulandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Aile Hekimliği Anabilim dalları ile Kanser ve Obezite Derneği tarafından Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen "Meme Kanserinde Farkındalıktan Erken Tanıya" başlıklı sempozyum, sağlık camiası ve akademik dünyanın önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sempozyuma; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kanser ve Obezite Derneği Başkanı Prof. Dr. Aziz Sümer, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Gönültaş, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halime Akyüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şemsettin Çitil, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat ve hekimler katılım sağladı.

Programda meme kanseriyle mücadelede erken tanının hayati önemine dikkat çeken MTÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Selim ÖZKAN, toplumsal farkındalığın artırılmasının, bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Alanında uzman akademisyen ve hekimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen bilimsel oturumlarda; meme kanserinde farkındalık, tarama yöntemleri, görüntüleme teknikleri, güncel tedavi yaklaşımları ve tedavi sonrası yaşam süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Meme kanserine karşı toplumsal bilincin güçlendirilmesi, erken tanı kültürünün yaygınlaştırılması ve sağlık alanındaki bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyan sempozyum, katılımcıların değerli katkılarıyla tamamlandı.