Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan Yeni Yıl Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras\'tan Yeni Yıl Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2024 yılının ekonomik ve sosyal zorluklar içereceğini belirterek, 2025 yılının umudun, mutluluğun ve barışın yılı olmasını diledi. Başkan Aras, Muğla'nın marka şehir olma hedeflerinden de bahsetti.

30.12.2024 15:26  Güncelleme: 15:27
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

2024 yılının ekonomik, sosyal olarak zor bir yıl olduğunu, vatandaşların gündeminin geçim olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 2025 yılının umudun, mutluluğun ve barışın yılı olmasını diledi. Başkan Aras; "2024 yılında yapılan yerel seçimleri vatandaşlarımızın güveni ve teveccühü ile başarıyla atlatarak dokuz aydır Muğlamıza hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımıza seçimler öncesi "Dünya Kenti Muğla" vizyonu ile kentimize hizmet edeceğimizin sözünü verdik ve ilk günden kolları sıvadık. Geride bıraktığımız dokuz ayda vatandaşlarımıza söz verdiğimiz birçok vaadi gerçekleştirmenin, ekonomik, sosyal ve sağlık alanında tüm hemşehrilerimizin yanında olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Muğla dünyada marka şehir olacak

Başkan Aras açıklamasında "Muğla'da 31 Mart sonrası, öğrencilerimizin umutlarına, kadınlarımızın gücüne, üreticilerimizin emeğine, dar gelirli ailelerimizin ihtiyaçlarına ve emeklilerimizin beklentilerine dokunan çözümler ürettik. Katılımcı, adil bir yönetim anlayışla hareket ederek, sosyal, ekonomik ve kültürel projelerle hem şehrimizi kalkındıracak hem de çevremizi koruyacak adımlar attık. Dünya Kenti Muğla vizyonuyla çıktığımız bu yolda, turizmden tarıma, eğitimden kültüre, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için durmaksızın çalıştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz hizmetler, yarın yapacaklarımızın en güçlü teminatıdır. Hedefimiz, Muğla'yı sadece ülkemizin değil, dünyanın hayranlık duyduğu ve örnek aldığı bir marka şehir haline getirmektir. Bu yolda en büyük gücümüz, halkımızın bize duyduğu güven ve inançtır. Önümüzdeki 2025 yılına da bu inanç ve kararlılıkla girecek, daha büyük başarılar için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yeni yıl için ise "Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Kenti Muğla'mızdaki huzur ve barış ikliminin tüm coğrafyalara yayılacağı; umudun ve sevginin her gönülde yer alacağı bir yıl dileğiyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Sevdiklerimizle sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmenizi diliyor, yeni yılın daha aydınlık yarınlara ulaşmamıza vesile olacağına yürekten inanıyorum." İfadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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