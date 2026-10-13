Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, CHP\'den başka partiye geçmeyi doğru bulmuyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başka bir siyasi partiye geçmeyi doğru bulmadığını belirtti. Başkan Aras, siyasi parti değiştirme tartışmaları, merkezi hükümetle ilişkiler ve Muğla'da yürütülen belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında hizmet etmeye devam ettiğini belirten Aras, şu an için başka bir partiye geçme düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

"CHP çatısı altında hizmet ediyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında hizmet verdiklerini belirterek, "Biz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyoruz. Siyaset de yapmıyoruz da hizmet ediyoruz diyelim Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında. O yüzden herhangi başka bir partiye geçmek gibi yani şu anda özellikle bir düşüncem yok. Yani bunu da çok açıkça ifade ediyorum her tarafa. Zaten doğru da bulmuyorum. Yani özellikle vatandaş size özellikle bir partide oy veriyor. Yani o partide seçiliyorsunuz. Ondan sonra o oylarla beraber hadi bakalım alıp tam karşı ideolojik bir tarafa geçmeyi doğru bulmuyorum. Doğru bir şey değil bu. Yani insanın bir onuru var. İnsanın siyasetten daha önce onurumuz var bizim. Yani vatandaşın bize olan güvenini boşa çıkaramayız. Bugün ben AK Partili bir belediye başkanı olsam çıkıp da hadi ben bütün bana verilen oylara rağmen, hadi geçtim diyelim İYİ Parti'ye. ya doğru mu bu? Doğru değil. Olmaz yani. Bu eşyanın tabiatına uymaz diyelim yani. Doğru bir şey değil. Ben doğru bulmuyorum. Gerçekten doğru bulmuyorum. Yani bugün de yapılan tartışmaları zaten görüyorsunuz. Özellikle parti değiştiren belediye başkanlarına veya siyasetçilere bakış açısını biliyorsunuz. Ha bazen zorunluluk oluyor. İşte bugün alınan bir karar üzerine Yeni Parti kuruldu ve oraya arkadaşlarımız geçti. Saygı duyuyoruz. O aynı düşüncenin, aynı ideolojik yapının devamı. Ama tam tersi bir tarafa geçmek doğru bir şey değil. Yani mücadele ettiğiniz, rakip olduğunuz bir tarafa hangi sebeple olursa olsun, geçmeyi hiçbir şekilde doğru bulmuyorum" dedi.

"Bir yere teşekkür etmek, parti değiştiriyor anlamına gelmez"

Muğla'da gerçekleştirilen yatırımlar nedeniyle merkezi hükümete teşekkür etmesinin siyasi parti değişikliğiyle ilişkilendirilmesini eleştiren Aras, kentin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Muğla'nın su sorununun çözümüne yönelik yatırımlara değinen Aras, "Yani öncelikle yapılan işe teşekkür etmek çok doğal bir şey bana göre. Çünkü gerçekten bizim en büyük sorunumuz olan su probleminin çözümü için, hem patlayan hatların kayıp-kaçakların azaltılmasına dönük olarak 60 milyon Euro, hem de Desilinasyon projesinin 50 milyon Euro'luk bir yatırım programını Cumhurbaşkanımız imzalayınca biz teşekkür ettik tabii ki haliyle kendisine. Arkasından yine Fethiye körfezine yapılan işler vardı. Bunlar çok kıymetli işler. Fethiye'nin yıllardır beklediği hizmetler bunlar. Oraya da yine Bakanımız geldiği zaman teşekkür ettik. Gayet doğal bir şekilde zaten Muğla'nın menfaatleri için çalışmaya, hem merkezi hükümetimizle, hem bütün buradaki valimizle ve diğer kamu kurum kuruluşlarının idarecileriyle ve ekipleriyle hepsiyle birlikte çok uyumlu bir şekilde gayret ediyoruz, çalışıyoruz Muğla'nın ihtiyaçları için büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Yani bir yere teşekkür etmek illa parti değiştiriyor anlamına gelmez yani bu doğru bir şey değil. Artık işte Türkiye o kadar ayrıştı ki birbirinden insanlar artık hani bir merhaba desen sen ocusun bucusun oluyorsun yani bu çok yanlış bir şey. Biz herkesi kucaklıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'yi kim yönetiyorsa o bizim Cumhurbaşkanı'mızdır, Bakanımızdır"

Muğla'da 13 ilçeye eşit hizmet verdiklerini, Ak Partili, Yeni Partili, Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler ile uyum içinde çalıştıklarını açıklayan Aras, "Benim siyasi anlayışımda hiç kimseyi dışarıda bırakmak yok. Ben 13 tane ilçemin hepsine eşit davranıyorum. İki AK Partili belediyem var. Belediyem diyorum, onlar da benim belediyem. Benim ilçe belediyelerim diye düşünüyorum. Yine 11 tane Yeni Partili Cumhuriyet Halk Partili belediyelerim var. Hepsine eşit mesafedeyiz. Hiç kimseyle bir sorunumuz, bir problemimiz yok. Aynı şekilde dediğim gibi yani benim sonuçta hükümeti bugün Türkiye'yi kim yönetiyorsa o bizim Cumhurbaşkanımızdır, bakanımızdır valimizdir veya orada kim görev yapıyorsa bizim baş tacımızdır. Yani bunu söyleyeyim. Çünkü biz yerelde çalışıyoruz. Belediyecilik hizmeti yapıyoruz. Seçimlere kadar siyaset tabii ki yapılıyor. Seçim olurken rakibiniz var. Karşılıklı bir oy yarışına giriyorsunuz, seçim yarışına giriyorsunuz. Orada siyaset tabii ki yapıyorsunuz, ama artık seçim bittikten sonra artık o parti bu parti ayrımı kalmıyor aslında belediyelerde. Belediyeler çünkü Anayasa'da da belirtildiği gibi merkezi idareyle bir bütün olarak yerel hizmetlerin yürütülmesinde çalışan kamu kurumu ve kuruluşlarıdır belediyeler. Yani belediyeler tam anlamıyla bir siyasi kurum değildir. Belediye bir kamu kurumu ve kuruluşudur. Zaten biz görev açısından hem İçişleri Bakanlığı'na hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı sorumlu ve bağlıyız. O yüzden yani bunu böyle sürekli o parti bu parti oraya gitti, buraya geldi ona teşekkür et buna teşekkür et demekten çok gerçekten ne iş yaptı diye bakmaları lazım" dedi.

Aras: "Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz, buna bakmaları lazım"

Belediyenin çalışmalarının siyasi tartışmalar üzerinden değil, hayata geçirilen hizmetler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aras, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ahmet Aras ne iş yapıyor bugün, buna bakmak lazım. Yani biz bugün Seydikemer'in Seki'sinden Bodrum'un Gümüşlük'üne kadar her bölgede gerçekten Muğla'nın ihtiyaçları için çok büyük bir gayretle çalışıyoruz. MUSKİ bir taraftan, Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan su problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Kanalizasyon işlerini yapmaya çalışıyoruz. Tam 36 tane şantiyem var benim sadece MUSKİ'de. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi tarafında bugüne kadar dokunulmamış olan yol, altyapı çalışmalarımız sürüyor. İki olan kreş sayısını yakında 15'e çıkarıyorum. Ondan sonra huzurevimi açtım. Şimdi iki tane daha açıyorum. Hatta üç tane daha açıyorum huzurevi yaşlı vatandaşlarımız için ileri yaştakiler için. Kısa mola merkezleri engelliler için yapıyorum. Bunlarla değil de oraya mı gidiyor, buraya mı gidiyor meselesi değil de acaba Ahmet Aras ne yaptı? Gerçekten bizim verdiğimiz yetkiyi doğru kullanıyor mu? O dönemi içerisinde söz verdiği, vaat ettiği hizmetleri yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Buna bakmaları lazım."