Muhalefet Önerileri Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Muhalefet Önerileri Reddedildi

16.07.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de CHP, İYİ Parti ve diğer muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "EUROCONTROL ödemeleri", İYİ Parti'nin "Liselere Geçiş Sistemi (LGS)", DEM Parti'nin "hukuk devleti ilkeleri" ve CHP'nin "LGS"ye ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, 719 öğrencinin LGS'de tüm soruları doğru yanıtladığını belirtti. "Sınav sürerken WhatsApp gruplarında PDF soru kitapçığının dolaştığını" iddia eden Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda açıklama yapmasını istedi.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, LGS tartışmalarının "imam hatip tartışmasına" evrilmesini tasvip etmediğini belirtti. Ortaöğretime geçiş sınav sisteminin 22 yılda 5 kez değiştirildiğini söyleyen Karatutlu, bu durumu eleştirdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ise sınav güvenliğinin hiçe sayıldığını ileri sürdü.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, yaklaşık 1 milyon çocuğun, en az bir yıldır gecesini gündüzüne katarak LGS'ye hazırlandığını kaydetti. Sınavın ardından hem öğrencilerin hem eğitimcilerin soruların çok zor olduğuna yönelik mutabakata vardığını belirten Güneşhan, "Tam 719 öğrencimiz bu sınav sonucunda birinci oldu. Burada sadece birinci olan çocuklarımızı konuşuyoruz, oysa 5 bine yakın öğrencinin 1 ya da 2 yanlışla sınavı tamamladığı belirtiliyor. Zor bir sınav için garip bir durum değil mi?" diye konuştu.

"Gurur duymamız gerekirken şaibeyle bu başarıyı yaftalamayalım"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Ne yazık ki yalanın, dedikodunun, iftiranın araştırılması için bir grup önerisi verilmiş. TBMM'nin yalanla, dedikoduyla, iftirayla meşgul edilmesi ancak böyle bir muhalefetin karı ve işi olabilir." dedi.

719 öğrencinin tam puan aldığını kaydeden Maviş, şöyle konuştu:

"Niçin başarıyı sorguluyorsunuz, niçin başarıyı hazmedemiyorsunuz, niçin bu başarıyı takdir etmiyorsunuz, niçin bu başarının altında imzası olan öğretmenleri, öğrencileri, onların velilerini alkışlamıyorsunuz da 1 milyonu aşkın veli, 1 milyon öğrenciyi şaibe ve töhmet duygusuyla birlikte bir karamsarlığın içerisine, başarılarının gölgelendiği bir ortama mahkum ediyorsunuz? Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin, bu ülkenin öğrencilerine güvenin, bu ülkenin eğitim sistemine güvenin. Öğrencilerimizin başarısıyla gurur duymamız gerekirken şaibeyle bu başarıyı yaftalamayalım. Öğretmenlerimizin emeğine, öğrencilerimizin başarısına saygısızlık yapmayalım. İktidarımıza güveni zedelemeye çalışırken, hükümeti eleştirmeye çalışırken milletin çocuklarına, milletin evlatlarına güveni zedelemeyelim; başarıyı hazmedelim, başarıyı alkışlayalım, başarının aktörlerini takdir edelim."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Eğitim, Hukuk, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefet Önerileri Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş

21:28
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye’de 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek
21:00
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
19:55
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
10:52
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
10:21
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
09:57
Görüntü Türkiye’nin güneyinden Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
09:51
İtalya’yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum’da
İtalya'yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum'da
09:30
’Delirten hastalığa’ dikkat En çok 50 yaş üstünde görülüyor
'Delirten hastalığa' dikkat! En çok 50 yaş üstünde görülüyor
09:27
Ankara’da zincirleme kaza 27 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 27 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 22:06:24. #7.13#
SON DAKİKA: Muhalefet Önerileri Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.