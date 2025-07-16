Muhalefet Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "EUROCONTROL ödemeleri", İYİ Parti'nin "Liselere Geçiş Sistemi (LGS)", DEM Parti'nin "hukuk devleti ilkeleri" ve CHP'nin "LGS"ye ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, 719 öğrencinin LGS'de tüm soruları doğru yanıtladığını belirtti. "Sınav sürerken WhatsApp gruplarında PDF soru kitapçığının dolaştığını" iddia eden Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda açıklama yapmasını istedi.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, LGS tartışmalarının "imam hatip tartışmasına" evrilmesini tasvip etmediğini belirtti. Ortaöğretime geçiş sınav sisteminin 22 yılda 5 kez değiştirildiğini söyleyen Karatutlu, bu durumu eleştirdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ise sınav güvenliğinin hiçe sayıldığını ileri sürdü.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, yaklaşık 1 milyon çocuğun, en az bir yıldır gecesini gündüzüne katarak LGS'ye hazırlandığını kaydetti. Sınavın ardından hem öğrencilerin hem eğitimcilerin soruların çok zor olduğuna yönelik mutabakata vardığını belirten Güneşhan, "Tam 719 öğrencimiz bu sınav sonucunda birinci oldu. Burada sadece birinci olan çocuklarımızı konuşuyoruz, oysa 5 bine yakın öğrencinin 1 ya da 2 yanlışla sınavı tamamladığı belirtiliyor. Zor bir sınav için garip bir durum değil mi?" diye konuştu.

"Gurur duymamız gerekirken şaibeyle bu başarıyı yaftalamayalım"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Ne yazık ki yalanın, dedikodunun, iftiranın araştırılması için bir grup önerisi verilmiş. TBMM'nin yalanla, dedikoduyla, iftirayla meşgul edilmesi ancak böyle bir muhalefetin karı ve işi olabilir." dedi.

719 öğrencinin tam puan aldığını kaydeden Maviş, şöyle konuştu:

"Niçin başarıyı sorguluyorsunuz, niçin başarıyı hazmedemiyorsunuz, niçin bu başarıyı takdir etmiyorsunuz, niçin bu başarının altında imzası olan öğretmenleri, öğrencileri, onların velilerini alkışlamıyorsunuz da 1 milyonu aşkın veli, 1 milyon öğrenciyi şaibe ve töhmet duygusuyla birlikte bir karamsarlığın içerisine, başarılarının gölgelendiği bir ortama mahkum ediyorsunuz? Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin, bu ülkenin öğrencilerine güvenin, bu ülkenin eğitim sistemine güvenin. Öğrencilerimizin başarısıyla gurur duymamız gerekirken şaibeyle bu başarıyı yaftalamayalım. Öğretmenlerimizin emeğine, öğrencilerimizin başarısına saygısızlık yapmayalım. İktidarımıza güveni zedelemeye çalışırken, hükümeti eleştirmeye çalışırken milletin çocuklarına, milletin evlatlarına güveni zedelemeyelim; başarıyı hazmedelim, başarıyı alkışlayalım, başarının aktörlerini takdir edelim."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.