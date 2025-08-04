Muharrem İnce, CHP'ye Döndü! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Muharrem İnce, CHP'ye Döndü!

Muharrem İnce, CHP\'ye Döndü!
04.08.2025 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muharrem İnce, tekrar CHP'ye katıldığını ve Yalova'dan 3 milletvekili hedeflediğini açıkladı.

CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, "42 yıl bir mücadele verdik. Sonra bir ayrılığa düştük. Evden gittim ama başka eve gitmedim. Kendime ev açtım. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de telkinleriyle, davetiyle yeniden gittim Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Çankaya'dan üye oldum. Burada hep birlikte emek vereceğiz" dedi.

Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'ni kapatarak yeniden CHP'ye geçen Muharrem İnce, 5 dönem milletvekilliği yaptığı memleketi Yalova'ya geldi. CHP Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İnce'ye, eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Özcan Özel, eski Memleket Partisi İl Başkanı Ertan Şener de eşlik etti. İnce'yi partide İl Başkanı Erdem Doğancı ile parti üyeleri karşıladı. CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce ve eski Memleket Partililere selamlama konuşması yaptı. Başkan Doğancı, İnce'ye çiçek takdiminde bulunarak, 'Hoş geldin' dedi.

'İŞİNİZE KARIŞMAM, AKIL SORARSANIZ FİKRİMİ SÖYLERİM'

CHP'yi özlediğini belirten Muharrem İnce ise "Ben burayı özlemişim ne yalan söyleyeyim. 42 yıl bir mücadele verdik. Sonra bir ayrılığa düştük. Evden gittim ama başka eve gitmedim. Kendime ev açtım. Başkasının evine gitmedim. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de telkinleriyle, davetiyle yeniden gittim Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Çankaya'dan üye oldum. Ben burada bir ağabeyiniz olarak, 5 dönem buradan milletvekili seçilmiş kardeşiniz olarak, Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yapmış birisi olarak, sizlerle çalışmaya hazırım. İşinize karışmam, akıl sorarsanız fikrimi söylerim. Yanlışlar, hatalar görürsem uyarırım. Burada hep birlikte emek vereceğiz" diye konuştu.

'HEDEF 3 MİLLETVEKİLİ'

Hedefinin Yalova'dan 3 milletvekili çıkarmak olduğunu söyleyen İnce, "Bir tane hedef koyalım şimdiden ben CHP'ye, bu partinin Gençlik Kolları'nda bulunmuş, duvarlara yazısını yazmış, ilçe yönetiminde bulunmuş, il başkanlığını yapmış, grup başkanvekilliği yapmış biri olarak hedefimizi söyleyeyim. Üç, sıfır milletvekili. Hedefe bunu koyacaksın. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Deneyimli bir ağabeyiniz olarak sizin yanınızdayım. Yeni gelmedim geri geldim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Muharrem İnce, Milletvekili, Politika, Yalova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce, CHP'ye Döndü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu 2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Sadettin Saran’dan Ali Koç’u çok kızdıracak sözler Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü
Diyarbakır’da kahvehanede silahlı kavga: 12 yaralı Diyarbakır'da kahvehanede silahlı kavga: 12 yaralı
İsrailli orta saha, Amed’e imza attı İsrailli orta saha, Amed'e imza attı
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti

19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:14
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
07:15
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
02:56
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
00:27
İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
23:45
Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
23:27
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi
23:11
Galatasaray ayrılığı duyurdu
Galatasaray ayrılığı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 19:41:23. #7.12#
SON DAKİKA: Muharrem İnce, CHP'ye Döndü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.