Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararının ardından gurbetteki seçmenlerden peş peşe paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz? - Son Dakika
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Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararının ardından gurbetteki seçmenlerden peş peşe paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz?

11.05.2023 18:00

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmasının ardından gurbette halihazırda sandık başına giden seçmenler, sosyal medyada ardı ardına paylaşımlarda bulundu. Oylarını Muharrem İnce'ye veren vatandaşlar, "Boşa mı gitti şimdi oyumuz?" sorusunu sordu.

14 Mayıs'taki seçimlere günler kala Türk siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kamuoyuna yaptığı basın açıklaması ile cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

"BOŞA MI GİTTİ OYUMUZ?"

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların birçoğu da yurtdışında halihazırda Muharrem İnce'ye oyunu vermiş vatandaşlardan oluştu. Durumdan dert yandan vatandaşlar, "Boşa mı gitti oyumuz?" sorusunu sordu.

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak. İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.

Sosyal medyadan bazı paylaşımlar:

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yurt dışındaki seçmenlerden art arda paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz?
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yurt dışındaki seçmenlerden art arda paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz?
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yurt dışındaki seçmenlerden art arda paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz?
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yurt dışındaki seçmenlerden art arda paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz?
YORUMLAR (2)
  • Irfan Mengü: İnce kemal meral davut oğlu ali yanar döner sabah başka konuşur akşam da inkar ederler bunlar 3 koyun güdemezler devlet yönetmek kim Cevap Yaz 66 60 Yayından Kaldır
  • abdulkerim kaya: bunlara hiç bir zaman güvenilmezdi. halen daha anlamıyorsunuz. Cevap Yaz 50 55 Yayından Kaldır
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Spiker Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Yurt dışında İnce'ye atılan oylar ne olacak? Spiker Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Yurt dışında İnce'ye atılan oylar ne olacak?

Memleket Partisi, Muharrem İnce, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararının ardından gurbetteki seçmenlerden peş peşe paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararının ardından gurbetteki seçmenlerden peş peşe paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz? - Son Dakika
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