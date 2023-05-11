14 Mayıs'taki seçimlere günler kala Türk siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kamuoyuna yaptığı basın açıklaması ile cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.
İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların birçoğu da yurtdışında halihazırda Muharrem İnce'ye oyunu vermiş vatandaşlardan oluştu. Durumdan dert yandan vatandaşlar, "Boşa mı gitti oyumuz?" sorusunu sordu.
9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak. İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.
Sosyal medyadan bazı paylaşımlar:
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararının ardından gurbetteki seçmenlerden peş peşe paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz? - Son Dakika