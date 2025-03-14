Muhittin Böcek'e Kybele Ödülü - Son Dakika
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Politika

Muhittin Böcek'e Kybele Ödülü

Muhittin Böcek\'e Kybele Ödülü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarafından düzenlenen törende Kybele ödülüne layık görüldü. Ödül, iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

14.03.2025 11:17  Güncelleme: 11:21
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Türk-Alman dostluk köprüsünü güçlendiren çalışmaları nedeniyle, Türk Alman Dostluk Federasyonu tarafından Kybele ödülüne layık görülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek düzenlenen törenle ödülünü aldı. Ödülü almaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek "Bu ödülün iki ülke arasındaki dostluk bağlarının daha da güçlenmesine, ticari, turizm ve kültürel ilişkilerin pekişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTF) tarafından her yıl geleneksel olarak Türkiye ile Almanya arasında spor, ekonomi, politika ve eğitim gibi çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar gerçekleştiren kişilere verilen "Kybele" ödülünün sahibi bu yıl Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König oldu. Nürnberg Belediye Başkanlığı binasının tarihi toplantı salonunda gerçekleşen ödül törenine, siyasiler ve ekonomi dünyasından isimler katıldı. Nürnberg Belediyesi'nin tarihi toplantı salonunda gerçekleşen ödül töreninde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König'e ödülleri takdim edildi.

"Antalya özgür insanların yaşadığı bir şehirdir"

Ödülün, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının daha da güçlenmesine, ticari, turizm ve kültürel ilişkilerin pekişmesine katkı sağlamasını temenni ettiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın barış ve özgürlüğün başkenti olduğunu söyledi. Başkan Böcek, "Nürnberg ile aramızdaki kardeş şehir ilişkimiz resmi bir protokolün ötesine geçmiş olup dostluğa, güvene ve ortak projelere dayalı güçlü bir işbirliğine dönüşmüştür. Antalya yılda 17 milyonu aşkın yabancı ziyaretçisiyle yurt dışından gelen turist sayısı bakımında Avrupa'da 3. sırada dünyada 4. sırada yer alan bir turizm şehridir. Diplomatik olarak çatışma içerisinde bulunan ülkelerin vatandaşları dahil dünyanın dört bir yanından gelerek aynı otellerde, aynı plajlarda barış içerisinde tatillerini yapmaktadırlar. Bu yönüyle Antalya'mız barışın, çağdaşlığın, özgürlüğün kısacası özgür insanların yaşadığı bir şehirdir. O nedenle tüm dünya liderlerinin diplomasi Formunda buluşma noktası Antalya'dır" dedi.

"Ödül kardeşliğimizi güçlendirecek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehir Nürnberg ile hayata geçirdiği çevre, gençlik ve spor projeleri ile sadece bugünleri değil, yarınları da şekillendirdiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek konuşmasını şöyle sürdürdü: " Bu ödüle bizi layık gören Türk Alman Dostluk Federasyonu Başkanı Cihan Sendan nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ödülü kabul etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Kybele ödülü Antalya ve Nürnberg olarak uzun yıllara dayanan dostluğumuzun, güçlü işbirliğimizin ve paylaşılan ortak değerlerin bir simgesi olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecektir."

"İki şehir için büyük kazanç"

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de ödül töreninde yaptığı konuşmasında, "Nürnberg ve Antalya kardeş şehir ilişkileri sayesinde farklı kültürler bir araya geliyor. Bu birliktelik, iki şehir için de büyük bir kazançtır" dedi. Türk Alman Dostluk Federasyon (DTF) Başkanı Cihan Sendan ise, Türk-Alman dostluğun tarihi geçmişine vurgu yaparak, bu dostluğun gelişerek sürmesini diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muhittin Böcek'e Kybele Ödülü - Son Dakika

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