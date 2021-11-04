Muhtardan sandığa davet - Son Dakika

Bulgaristan' da 14 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Parlemento seçimleri için Bandırma ' da da sandık konulacağı açıklandı.

Bandırma Kaymakamlığında yapılan Muhtarlar toplantısının ardından bir açıklama yapan 17 Eylül Mahallesi Muhtarı İrfan Acar, " Bulgaristan'da 14 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Parlemento seçiminde Bulgaristan göçmeni oy kullanma hakkı olan göçmenlerimiz için sahil bölgesinde bulunan Tunç Başaran sergi salonu da sandık konulacak. Bu konuda göçmen vatandaşlarımıza duyarlı ve oylarını kullanmaları çağrısında bulunuyoruz " diye konuştu.

Muhtar Acar, oy kullanma işleminin sabah saat; 08: 00 de başlayıp saat; 17: 00 de sona ereceğini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR