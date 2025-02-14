Münih'te Ab'den Rusya- Ukrayna toplantısı - Son Dakika
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Politika

Münih'te Ab'den Rusya- Ukrayna toplantısı

Trump, Münih'te ABD, Rusya ve Ukrayna'nın bir araya geleceğini duyurdu. Müzakereler başlayacak.

14.02.2025 10:48
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Rus yetkililerin bugün Münih'te bir araya geleceğini, görüşmeye Ukrayna'nın da davet edildiğini söyledi. Trump, ayrıca gelecek hafta Suudi Arabistan'da da üst düzey yetkililerle bir toplantı olacağını belirterek, "Ukrayna da bunun bir parçası olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna- Rusya savaşının sona ermesi için müzakereleri başlatmaya hazırlanıyor. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'li ve Rus yetkililerin Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı sırasında bir araya geleceğini ifade etti. Trump, "Münih'te bir toplantı yapacaklar. Ukrayna da davetli. Tam olarak hangi ülkeden kimin orada olacağından emin değilim ama Rusya, Ukrayna ve ABD'den üst düzey kişiler olacak" dedi.

Trump, "Gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir toplantı olacak, benimle veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında değil, üst düzey yetkililerle. Ukrayna da bunun bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

"Ruslarla Münih'te görüşme planımız yok"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Dmytro Lytvyn ise, Ukrayna'nın bugün Münih'te Rus tarafıyla görüşme yapmayı planlamadığını, ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın Rusya ile görüşmelerden önce ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine inandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Münih'teki konferans sırasında Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD'nin NATO müttefikleri, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde "savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıkları" yönündeki sürpriz açıklamasına tepki göstermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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