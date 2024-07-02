Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu Bakanlık Görevlerine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu Bakanlık Görevlerine Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, yemin etmek üzere TBMM'ye geldi. Bakan Kurum, önceki dönemde yaptığı çalışmaları devam ettireceğini ve milletin yanında olmaya devam edeceğini belirtirken, Bakan Memişoğlu ise görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

02.07.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, yemin etmek üzere TBMM'ye geldi.

Bakanlıktaki devir-teslim töreninin ardından TBMM'ye gelen Bakan Kurum, Genel Kurul Salonuna girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Nasip oldu, yeniden eski görevimize dönmüş olduk; Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, tensipleriyle" ifadesini kullanan Kurum, önceki Bakanlığı döneminde yaptığı güzel çalışmaları ve işleri devam ettireceğini, geçmişten daha çok çalışıp daha fazla özveri göstereceğini ve milletin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Afetlerde milleti yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayrağı devraldığımız Sayın Bakanımızdan daha yukarı çıkartmak için var gücümüzle, ekibimizle birlikte çalışacağız. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Allah bizi utandırmasın, milletimize mahcup etmesin. Biz hiçbir zaman görev beklemiyoruz, her zaman önümüzdeki iş neyse bu işi en güzeliyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Hep böyle olduk. Yaptığımız her işte de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Burada da aynı gayretle çalışacağız."

Geçmişteki aynı motivasyonla, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve belediye başkanlarıyla uyum içerisinde çalışacaklarını aktaran Kurum, önce afetten etkilenen 11 il ile kentsel dönüşüm noktasındaki çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bakanlık olarak çevre konusundaki hassasiyeti her zaman önde tutacaklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Milletimiz için en iyi olanı önce hayal edeceğiz ondan sonra bu hayalleri hep birlikte tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız. Cumhur İttifakımızla, daha önce uyum içerisinde çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak bu çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu da Genel Kurulda ant içmek üzere Meclise geldi.

Kendine tevdi edilen görevinin hayırlı olmasını temenni eden Memişoğlu, "Bayrak değişimini aldık. Allah bizi milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin. Herkese hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kemal Memişoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu Bakanlık Görevlerine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu Bakanlık Görevlerine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement