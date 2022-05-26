Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı - Son Dakika
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Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı

26.05.2022 11:48
Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı.

İlk temel betonunun atılmasına Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Kütahya İl Özel İdaresi İnşaat Kontrol Teknikeri Ahmet Altınel, yüklenici firma yetkilisi Mehmet Rıza Şahin ve Belediye Fen İşleri Müdürü Rıza Acar katıldı.

Modern Kayak Evi yapım işi çerçevesi içerisinde Kayak evi, 2 adet kafeterya, kayak kiralama malzeme odaları, satış birimi, revir, erkek-bayan soyunma odaları, erkek-bayan mescit, misafir konaklama birimleri ile toplamda 2250 m2 alana sahip sosyal tesis 1 yıl içerisinde tamamlanarak, sezona yetişmesi planlanıyor.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2021 Yılı proje teklif çağrısına, Kütahya Valiliği Proje Ekipleri ve Gediz Belediyesi'nin proje ortaklığı ile hazırlandıklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; " Muratdağı Termal Kayak Merkezimizde hizmet kalitesini arttıracak olan modern kayak evinin yapım işine başlandı. Kütahya'nın, hatta bölgemizin tek kayak merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi kayak evine kavuşmasıyla önemli bir eksiği giderilmiş olacak. Ülkemizde hem termali hem de kayağı bir arada bulunduran en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muratdağı Termal ve Kayak Merkezimize yapılan yatırımlar ile hem bölgemize hem de ilçemize katkısı çok daha fazla olacaktır" dedi

Kayak merkezi tesislerinin niteliğinin ve kalitesinin her geçen gün arttığına işaret eden Başkan Akçadurak; "Burada, bu güzel doğa şartlarında, çam ormanlarının içeresinde cazibe merkezi olan kayak merkezinde yerli ve yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. Diğer kayak merkezlerinde olmayan birçok avantaja sahip olan Muratdağı yapılan yatırımlarla bölgenin parlayan yıldızı haline geldi "açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı
Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı
Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı
Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı
Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Kütahya, Turizm, Termal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı - Son Dakika


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