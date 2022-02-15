Muratpaşa'da Kırcami birliği - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın Kırcami gündemiyle toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisi öncesi, meclis üyeleriyle bir araya geldi. CHP ve AK Parti'den Muratpaşa'nın Büyükşehir Meclis temsilcilerinin katıldığı buluşmanın ardından Başkan Uysal, "Kırcami konusunda anlayış birliği içindeyiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, yarın Kırcami imar planları gündemiyle olağanüstü toplanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kırcami planlarını doğrudan etkileyen Antalya'nın 100 bin ölçekli Çevre Düzeni planını onaylamasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 25 bin ve 5 bin ölçekli plan çalışmalarını tamamladı.

Yarın gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından 21 Şubat Pazartesi, bin ölçekli planlama için Muratpaşa Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya davet etmeye hazırlanan Başkan Uysal, tarihi meclis öncesi Muratpaşa'nın Büyükşehir Belediye Meclis grubuyla bir araya geldi. Toplantıya CHP'den Deniz Filiz, Ertuğrul Ünal,Mehmet Hacıarifoğlu, Mithat Aras, AK Parti'den Nafiz Tanır ve Özdemir Manavoğlu katıldı.

Yapılan toplantının ardından Başkan Uysal, Büyükşehir Belediye Meclisi ve ardından Muratpaşa'da devam edecek süreçle ilgili görüştüklerini söyledi. Başkan Uysal, "Kırcami konusunda anlayış birliği içindeyiz" dedi. Toplantıya mazereti dolayısıyla katılamayan İYİ Parti'den Yusuf Emre Ertugan ise Kırcami konusunda Başkan Uysal'a desteklerinin tam olduğunu iletti.

Başkan Uysal, ayrıca, olağanüstü meclis öncesi Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme, Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Kırcami İmar Dayanışma Derneği'yle de bir araya geldi. - ANTALYA