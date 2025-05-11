Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

hüseyin güner:

işte böyle CHP'ye bir şans verdik belediyeleri verdik gelin dedik yapın 2028'i başa geçin ama olmadı ya böyle yaparsanız işte halk gene AKP vermeye devam edecek neden hepsi aynı diyor sizin de farkındalık yaratmanız lazım siz farkındalık yaratamazsanız kimse mevcut partiyi değiştirmek istemez sonuçta gelen de aynı giden de aynı mantığı var biz de sevmiyoruz AKP'yi ama siz böyle yaparsanız olmuyor CHP'nin durumu ortada siz de böyle yapıyorsunuz şimdi ne farkı var işte bir farkındalık yaratın ki insanlarda tamam ben buna oy vereyim desin parantez içinde ben AK parti'den değilim ama değişik bir şeyler gelsin diye uğraşıyoruz fakat hepsi aynı