Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi - Son Dakika
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Politika

Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yalnızca yayaların girişine izin verilen Balıklıgöl yerleşkesinde makam aracıyla gezmesi tepkilere yol açtı. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret eden Dervişoğlu'nun aracıyla alana girişi sırasında koruma araçlarının da konvoya eşlik etmesi, vatandaşları isyan ettirdi.

11.05.2025 16:45
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da tepki çeken bir görüntüye imza attı.

Balıklıgöl yerleşkesine giren Dervişoğlu, kutsal mekanı makam aracıyla gezdi. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ve makamını ziyaret eden Dervişoğlu, sadece yayalar ile bazı görevli araçların zorunlu olduklarında girebildiği alana makam aracıyla girdi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan kutsal mekanda tepki çeken hareket

KORUMA ARAÇLARI DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve liderin de ziyaret gerçekleştirdiği Balıklıgöl'de ilk defa bir parti lideri aracıyla gezdi. Görüntüler vatandaşların tepkisine neden olurken, makam aracına birçok koruma aracının da eşlik ettiği gözlendi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan kutsal mekanda tepki çeken hareket
Müsavat Dervişoğlu'ndan kutsal mekanda tepki çeken hareket
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıklıgöl, İYİ Parti, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Ae5114261:
    İnsan yerine koyulmayacak adamı parti başkanı yapmışlar. yazık 263 42 Yanıtla
  • Behzat:
    yaşım elli beş gurdugum en gereksiz muhalefet. 234 34 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Yarın öbür gün bunlar gibileri iktidara gelse acaba neler olur yazık güzel ülkeme yazık 194 31 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi:
    Bu adamı sevemedim gitti tam bir dunkof 136 26 Yanıtla
  • Cesur:
    sanki skckler 116 24 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Demek mi bilmiyormuş, en azından 92 yaşındaki adama el öptürmemiş ! 39 94 Yanıtla
  • Hakan as :
    Ben urfada yım akepe li lerde araçla oraya giriyor onlara normal muhalefet olursa saygısızlık. Kim ne görmek isterse öyle görüyor bu ülkede objektif adam kalmamış 50 58 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Benim de yaşım 67 böyle gereksiz, yüzsüz acımasız, soyguncu,yalancı din tüccarı iktidar görmedim. 28 55 Yanıtla
  • Faruk aydoğan:
    bunlar niye sürekli birilerinin oğlu 65 5 Yanıtla
  • Ers Çky:
    saygısızlık başka birşey değil geninde yok herhalde 50 9 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu kafalar şark kafası medeni bir ülkede karsilamazsiniz Eeee böyle başa böyle tarak. Halkın kafası çağdaş degilki, siyasilerin olsun 21 7 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bu beyinsizlerin peşinden giden beyinsizlere ne demeli peki? 23 4 Yanıtla
  • 2147saloh:
    bu ne kibir 16 4 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    AKM ye alınmayan siyasi parti aracı varsa bu araçda alınmayabilirdi. 20 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    dini kımse saymıyorki 13 6 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Muhalefeti nasıl karalarız diye olay arayıp duruyorsunuz. 4 11 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Böyle selpak ham maddesi bile olmayacak insanlar kendilerini ne sanıyor anlayamıyorum 8 1 Yanıtla
  • 798086:
    Çok şaşırdım ???????? yol geçen hanı birisi kapalı yola girer polise gider yapar diğeri başka birşey yapar bune lannn 8 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    G.. korkusu ! 4 2 Yanıtla
  • ispir225:
    Hiç sevmem gereksiz adam koftinin biri 4 2 Yanıtla
  • Davud Atik:
    En çok ben kazanayım, en iyisini ben yiyeyim, kimseye kalmasın hepsini ben yiyeyim, en iyi ata ben bineyim, en iyi kadını ben alayım, hatta yetmez 3-4 tane alayım, en iyi arabaya ben bineyim, en iyi silah bende olsun, en yüksek koltukta ben oturayım.Bu açgözlülük zihniyet çok tehlikeli. Her yerde kendilerini belli ederler. Bu zihniyet uzaydan gelmedi. Sistem, adalet ve disiplin olmayan bir toplumda bunlarla yaşamaya mecbur sunuz.. 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    NİCE DEVLET YÖNETİCİSİ BİR ZAT VE ŞÜREKASI NİCE KUTSAL MEKANLARI NASIL GİRDİĞİNİ HABER YAPAMADIĞINIZ İÇİN YANİ.................... NOKTA 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Meralden snra bu parti bitti beni sececeklerdi cok sey kybettiler 1 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    kendin ayarlamadıysan kimse seni tokatlamaz bu döt korkusu niye daha seçilmeden triplere bak 0 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bu kim 0 0 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    işte böyle CHP'ye bir şans verdik belediyeleri verdik gelin dedik yapın 2028'i başa geçin ama olmadı ya böyle yaparsanız işte halk gene AKP vermeye devam edecek neden hepsi aynı diyor sizin de farkındalık yaratmanız lazım siz farkındalık yaratamazsanız kimse mevcut partiyi değiştirmek istemez sonuçta gelen de aynı giden de aynı mantığı var biz de sevmiyoruz AKP'yi ama siz böyle yaparsanız olmuyor CHP'nin durumu ortada siz de böyle yapıyorsunuz şimdi ne farkı var işte bir farkındalık yaratın ki insanlarda tamam ben buna oy vereyim desin parantez içinde ben AK parti'den değilim ama değişik bir şeyler gelsin diye uğraşıyoruz fakat hepsi aynı 0 0 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    Bunlar Kabe'ye bile makam arabası içinde girerler yuhhh artık..... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi - Son Dakika
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